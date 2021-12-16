الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض كامتداد للمجتمع العمرانى غرب أسيوط

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، بإجمالي مساحة نحو 5723 فداناً، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كإمتداد للمجتمع العمراني الجديد بغرب أسيوط "هضبة أسيوط".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة نحو 165 ألف فدان ـ يستزرع منها حالياً مساحة 109 آلاف فدان ـ من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.