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الحكومة تسمح لذوى الإعاقة بالاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب لقيادة سيارته

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:35 م
الحكومة تسمح لذوى الإعاقة بالاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب لقيادة سيارته المرور - ارشيفية
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيراً عليهم.
 
ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
 
كما ينص القانون في صورته الحالية، وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الإستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.
 
 

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