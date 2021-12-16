وقال مصدر عسكرى -وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)- إن "القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وأسقطت عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين"، مضيفًا أن القوات المشتركة طهرت مناطق جديدة غرب مقبنة، وهى: (قرية الشطين والسويطي ومعسكر المقصع والقداري والنوبة وقرية الأقفية والجراري وحاضية) بالكامل، بالإضافة للسلاسل الجبلية فى منطقة شمِر ومنطقة البومية والجليفية والمعمل، وقرى النوبة والبومية والصقيع، والقيران والعدينة والظفيرية.



وأكد أن القوات المشتركة تواصل تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الحوثيين، وسط حالة من الانهيار والتخبط فى صفوف الحوثيين الموالية لإيران.



في السياق، قتل وأصيب عدد من عناصر الحوثيين، فى ضربات مركزة للقوات المشتركة، دمرت أطقمًا عسكرية تابعة للحوثيين فى مقبنة والجراحى غرب تعز وجنوبى الحديدة.



وأفاد الإعلام العسكرى للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مكثفة للحوثيين فى مديرية مقبنة غربى تعز، ومديرية الجراحى جنوبى الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح.



وأضاف أنه تم تدمير ثلاثة أطقم تابعة للحوثيين في أطراف الجراحي وطقمين في أطراف مقبنة ومصرع وجرح كل من كانوا على متنها، مشيرًا إلى أن مدفعية القوات المشتركة ضاعفت خسائر الحوثيين بقصف مركز حقق إصابات مباشرة فى أوكار وتجمعات الحوثيين.