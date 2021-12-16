اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:08 م
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الجامعة العربية تعقد ورشة عمل لنشر ثقافة حقوق الطفل الأحد المقبل فى أبو ظبى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:59 م
الجامعة العربية تعقد ورشة عمل لنشر ثقافة حقوق الطفل الأحد المقبل فى أبو ظبى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة
بيشوى رمزى

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تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة) بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات العربية المتحدة (رئيس الدورة 25 للجنة الطفولة العربية) والمجلس العربي للطفولة والتنمية الأحد المقبل ورشة عمل لنشر ثقافة حقوق الطفل تحت شعار "إعلام صديق للطفولة"، وتستمر على مدى ثلاثة أيام في أبو ظبي، وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الطفولة العربية في دورتها ال 25 برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
يشارك فى أعمال الفعالية الإعلاميون العاملون في المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسات المهنية والتعليمية في المجال الإعلامي، والإعلاميون من الجهات المعنية بالطفولة.
 
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في تصريح لها اليوم /الخميس/ إن الجامعة العربية تسعى من خلال عقد هذه الفعاليات إلى إكساب الإعلاميين خلفية معرفية ومهارية عن حقوق الطفل من المنظور الحقوقي والاتفاقات الدولية لتعزيز دورهم في حماية الأطفال في وسائل الإعلام، واستثمار التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام في تعريف الرأي العام بحقوق الأطفال، بالإضافة إلى العمل على تحفيز الإعلاميين وبناء الدافعية لديهم نحو تثقيف وتمكين أنفسهم من قضايا حقوق الأطفال.
 
وأضافت أن الورشة ستشهد حفلا لتكريم الفائزين بجائزة المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2020 -2021 والتي تمنحها جامعة الدول العربية ممثلة بقطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة المرأة والأسرة والطفولة) تقديرا للجهود والمبادرات المميزة التي قامت بها المؤسسات للارتقاء بقضايا الطفولة في المنطقة العربية.

 


الجامعة العربية

حقوق الطفل

حقوق الطفل العربى

هيفاء أبو غزالة

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