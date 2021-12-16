التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية لـ115 متدربا من العاملين بالمحليات

كتب على عبد الرحمن

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة جديدة فى الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية للمحليات وهي دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج spss ، فيما تستمر دورتي إعداد قادة المستقبل وبرنامج إدارة المشروعات PMP ، ويستفيد من هذه الدورات 115 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن برامج تدريب العاملين بالمحليات التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة تساعدهم على تحسين معرفتهم ومهاراتهم الوظيفية لمواكبة التغييرات المختلفة في مجال العمل بما يتماشي مع استراتيجية ورؤية مصر 2030 ، لافتاً إلى أن التدريب يساعد العاملين أيضاً في زيادة ثقتهم في قدراتهم وتمكينهم من منافسة الآخرين، مما سيؤدي ذلك إلى تحسين أدائهم ويجعلهم يعملون بشكل أكثر كفاءة وفعالية بما ينعكس ذلك علي زيادة رضا المواطنين على الخدمات المقدمة من المحليات .

وفى سياق متصل، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس ، بانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين وهما : دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة، ودورة التقييم وبرنامج إدارة المشروعات، استفاد من هذة الدورتين 54 متدرباً من جميع المحافظات .