اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية تكرم المحافظات الفائزة بمسابقة أفضل تجربة تنموية السبت

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:16 ص
التنمية المحلية تكرم المحافظات الفائزة بمسابقة أفضل تجربة تنموية السبت وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتظم وزارة التنمية المحلية، السبت المقبل، احتفالية، بمركز التنمية المحلية فى سقارة لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لاختيار أفضل تجربة تنموية. 
 
وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يشارك فى الاحتفالية المحافظين ونواب المحافظين ورئيسي وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلسي الشيوخ والنواب، وبعض رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب "حقوق الإنسان – الصناعات الصغيرة – الإسكان – الاقتراحات والشكاوي". 
 
من ناحية أخرى، استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، كل من سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر ( UNDP ) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة والدمج الاجتماعى بالبرنامج ، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج . 
 
وشهد الاجتماع مناقشة الخطوات الأخيرة لمراجعة وثيقة مشروع برنامج الدعم الفني المقدم لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية والذي سيتم تنفيذه خلال الأربعة سنوات القادمة بداية من مطلع العام الجديد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد توقيع اتفاقية التمويل اللازمة للبرنامج بين الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والوزارة . 
 
وخلال الاجتماع، تقدم سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لنجاح البرامج والمشروعات الجارية بين الجانبين ، مشيدا ببرنامج تطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في ظل متابعة واهتمام دولى بهذا المشروع القومى الهام الذى تنفذه القيادة السياسية المصرية والذى يعتبر أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسى مؤخراً . 
 
وأكد نائب الممثل المقيم للبرنامج الأممى على حيوية وأهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة ، لافتاً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مستعد للتعاون مع الوزارة لبناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج القومى لحياة كريمة .
 
 

التنمية المحلية

تنمية المحافظات

أفضل قرية

أفضل مدينة

حياة كريمة

تنمية الصعيد

الصعيد

الامم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يشيد بحياة كريمة: أهم ملامح الجمهورية الجديدة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:37 ص

14مستشفى ووحدة صحة بالمنيا تتغير ضمن حياه كريمة.. اعرف نسب التنفيذ

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:20 ص

"حياة كريمة" تغير شكل قرى بنى سويف.. تعرف على نسب تنفيذ المشروعات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:30 ص

حياة كريمة بالمنيا.. استمرار تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية حلوة بمركز مطاى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:00 ص

تخدم 47 ألف مواطن.. إنشاء أول محطة من نوعها للمعالجة الثلاثية ضمن حياة كريمة بقنا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:00 ص

"طبطبة" مبادرة حياة كريمة على قلوب المصريين فى كاريكاتير "اليوم السابع"

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:31 ص

حياة كريمة.. إنشاء ملحق مدرسة بقرية بنى عدى فى بنى سويف بـ5 ملايين جنيه

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة