التنمية المحلية تكرم المحافظات الفائزة بمسابقة أفضل تجربة تنموية السبت

كتب على عبد الرحمن

تتظم وزارة التنمية المحلية، السبت المقبل، احتفالية، بمركز التنمية المحلية فى سقارة لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لاختيار أفضل تجربة تنموية.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يشارك فى الاحتفالية المحافظين ونواب المحافظين ورئيسي وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلسي الشيوخ والنواب، وبعض رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب "حقوق الإنسان – الصناعات الصغيرة – الإسكان – الاقتراحات والشكاوي".

من ناحية أخرى، استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، كل من سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر ( UNDP ) والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة والدمج الاجتماعى بالبرنامج ، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج .

وشهد الاجتماع مناقشة الخطوات الأخيرة لمراجعة وثيقة مشروع برنامج الدعم الفني المقدم لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية والذي سيتم تنفيذه خلال الأربعة سنوات القادمة بداية من مطلع العام الجديد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد توقيع اتفاقية التمويل اللازمة للبرنامج بين الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والوزارة .

وخلال الاجتماع، تقدم سيلفان ميرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لنجاح البرامج والمشروعات الجارية بين الجانبين ، مشيدا ببرنامج تطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في ظل متابعة واهتمام دولى بهذا المشروع القومى الهام الذى تنفذه القيادة السياسية المصرية والذى يعتبر أهم ملامح الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسى مؤخراً .

وأكد نائب الممثل المقيم للبرنامج الأممى على حيوية وأهمية الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة ، لافتاً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مستعد للتعاون مع الوزارة لبناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج القومى لحياة كريمة .