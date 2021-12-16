التشيك تبدأ تلقيح الأطفال ضد فيروس "كورونا"

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بدأت التشيك اليوم الخميس عملية تلقيح الأطفال ضد فيروس "كورونا" المستجد وذلك لمن تزيد أعمارهم عن خمسة أعوام.



وذكر راديو "براغ الدولي" أن أكثر من 150 ألف طفل سجلوا للحصول على اللقاح من إجمالي 390 ألف طفل، مضيفا أن الحكومة نصحت بتلقيح الأطفال نظرا لتزايد عدد الصغار الذين أدخلوا المستشفيات جراء إصابتهم الخطرة بفيروس "كورونا".



وأشار الراديو إلى أن حالة من عدم الاتفاق توجد بين أطباء البلاد حول مدى ضرورة تلقيح جميع الأطفال الصغار.



وكانت السلطات التشيكية أعلنت قبل أيام تخفيض الحد الأدنى لعمر الحصول على اللقاح بين الأطفال من 12 إلى أكبر من خمسة أعوام.