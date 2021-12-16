البحرية التونسية تتمكن من إنقاذ 41 مهاجرًا غير شرعى شمال "الكتف"

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و45 عامًا، مشيرًا إلى أنهم أبحروا من سواحل "أبو كماش" الليبية خلال الليلة الماضية.



وأضاف البيان أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء الصيد البحري بـ"الكتف"، حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.