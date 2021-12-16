البحرية التونسية تتمكن من إنقاذ 41 مهاجرًا غير شرعى شمال "الكتف"

تمكنت وحدات عائمة تابعة للقوات البحرية التونسية، اليوم الخميس، من إنقاذ 41 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات أفريقية مختلفة بينما كانوا على متن قارب تعرض لصعوبات بالبحر وطلبوا المساعدة شمال "الكتف" على بعد 20 كلم داخل منطقة البحث والإنقاذ التونسية، فيما بقى 11 مهاجرًا على متن المركب المذكور ورفضوا المساعدة وواصلوا الإبحار فى اتجاه الشمال.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و45 عامًا، مشيرًا إلى أنهم أبحروا من سواحل "أبو كماش" الليبية خلال الليلة الماضية.
وأضاف البيان أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء الصيد البحري بـ"الكتف"، حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
يذكرأن ،تمكنت وحدات تابعة للقوات البحرية التونسية أمس /الأربعاء/ من إنقاذ 78 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بينما كانوا على متن قارب غرق على بعد 20 كلم شمال رأس جدير.
وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 12 و45 عاما، مشيرا إلى أنهم أبحروا من سواحل "بوكماش" بليبيا خلال الليلة الماضية بهدف اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبى.
وأضاف البيان أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء الصيد البحري ب"الكتف" حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، مشيرا إلى أنه تم انتشال جثة واحدة وسيتم تسليمها للمصالح البلدية بالمكان.
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