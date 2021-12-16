الانتهاء من تركيب منظومة البوابات الإلكترونية بمنطقة الأهرامات.. صور

كتب محمد أسعد

بدأت منطقة أهرامات الجيزة اليوم في تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية والتي تعد المرحلة الثانية من منظومة الدخول الإلكتروني للمنطقة الأثرية بعد تشغيل المرحلة الأولى في أكتوبر الماضي والتي تضمنت تشغيل التذاكر الإلكترونية.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه البوابات تشكل جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية تباعا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.



تركيب وتشغيل ١٣ بوابة إلكترونية

وأكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي على أهمية وجود هذه المنظومة الإلكترونية، حيث إنها ستعمل بشكل كبير على تحسين تجربة السائح أثناء زيارته للمنطقة، فضلا عن إحكام الرقابة على عملية بيع واستخدام التذاكر بشكل كامل، وذلك من خلال إصدار تذاكر حديثة تحمل QR code تستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية وتقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس، كما أنها تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة والخروج منها، ومراقبة الإيرادات مركزيا وعمل مضاهاة لأعداد السائحين مع ما يتم تسجيله من إيرادات. كما تتيح المنظومة أيضا السداد باستخدام كروت الائتمان المختلفة.

ومن جانبه، قال أشرف محي مدير منطقة آثار الهرم أنه تم اليوم تركيب وتشغيل ١٣ بوابة إلكترونية حديثة عند منفذي دخول منطقة الأهرامات الأثرية، مشيرا إلى أنه تم البدء منذ أكتوبر الماضي في استخدام تذاكر إلكترونية جديدة لتحل محل التذاكر الورقية، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثري الخاص بها.



تركيب وتشغيل ١٣ بوابة إلكترونية

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة المتكاملة للدخول باستخدام التذاكر الإلكترونية قد تم تركيبها وتشغيلها في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين بالقاهرة. كما تم تركيب وتشغيل المراحل الأولى في معبدي الاقصر والكرنك ووادي الملوك بالأقصر ومتحف شرم الشيخ.