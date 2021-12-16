الأمين العام للجامعة العربية يستقبل السفير الدومينيكانى بمقر الأمانة العامة

فاطمة شوقى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، مانويل موراليس لاما سفير جمهورية الدومينيكان بمصر ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين جمهورية الدومينيكان وجامعة الدول العربية ، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه جمهورية الدومينيكان لتوسيع أفق التعاون مع جامعة الدول العربية في الخارج، وفقا لبيان صادر من سفارة الدومينيكان بالقاهرة.



احمد ابو الغيط مع سفير الدومينيكان

واتفق الأمين العام أبو الغيط والسفير موراليس لاما على تقييم المشاريع المختلفة ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة الدولية والأمة الدومينيكية من خلال القنوات الرسمية في جامعة الدول العربية.

ويعتزم السفير موراليس لاما اعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية الدومينيكان وجامعة الدول العربية والتي بدأت في عام 2006 ، والتي تهدف إلى تحقيق التقادم مع تحقيق الجامعة للقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



احمد ابو الغيط

وفي اطار اللقاء قدم الامين العام ابو الغيط للسفير موراليس لاما نسخة من كتابه شاهد على الحرب والسلام، بدوره ، وقدم سفير الدومينيكان للأمين العام الإصدار الثالث عشر من عمله "الدبلوماسية المعاصرة والنظرية والممارسة للممارسة المهنية".

وشدد الأمين العام على أن للجامعة علاقات طيبة مع جمهورية الدومينيكان ، خاصة في ضوء موقف الدولة الكاريبية من القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص في جامعة الدول العربية ، هناك اهتمام خاص من قبل جمهورية الدومينيكان ، بدافع من الأصل اللبناني لرئيسها ، لويس أبينادر والذي يهدف الي توطيد العلاقات بين المنظمة العربية وجمهورية الدومينيكان.



الجامعة العربية

واختتم اللقاء بجولة لسفير الدومينيكان في مكتبة الجامعة بمقر الأمانة العامة ، حيث استعرض مسؤولو المكتبة تاريخ تأسيس جامعة الدول العربية من مارس 1945 ، حيث القي السفير موراليس نظرة عن قرب حول من المخطوطات التاريخية في المكتبة.