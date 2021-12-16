الأمم المتحدة: 3.4 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية شمال سوريا

كتبت : هند المغربي

أفادت الأمم المتحدة بأن ما يقدّر بـ 3.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن الصراع المتواصل في بعض المناطق والأزمة الاقتصادية وكوفيد-19 وظروف طقس الشتاء القاسية تزيد من الاحتياجات.

نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، قال " إننا بحاجة إلى تسخير جميع طرائق الاستجابة لمساعدة المحتاجين، كما يجب تسليم المساعدات بطريقة أكثر استدامة لافتا الى ان قافلتين تتألف كل واحدة منهما من 14 شاحنة نقلت المساعدات عبر الخطوط إلى مخزن في إدلب، ومن المتوقع توزيع المساعدات عبر الخطوط في النصف الثاني من ديسمبر.

وقال حق: "إن القوافل عبر الحدود، حتى لو تم نشرها بانتظام، لا يمكن أن تضاهي حجم ونطاق العمليات عبر الحدود، لكنها مكمّل مهم للعملية الضخمة وتوفر سبيلا آخر لإيصال المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا."

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، قد أجرى مناقشات متعمقة في سوريا استمرت لأكثر من ساعتين مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ومن بين المسائل التي نوقشت "الوضع العسكري والوضع الاقتصادي والوضع الإنساني وبالطبع العملية السياسية المرتبطة بذلك"، على حد قول المبعوث الأممي.