الأمم المتحدة: كورونا يتسبب فى انعدام الأمن الغذائى لـ54 مليون شخص بآسيا

كتبت : هند المغربي

أدت جائحة كورونا الى زيادة انعدام الأمن الغذائي لحوالي 54 مليون شخص يعيشون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال عام 2020، وفق بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" و"يونيسف".

وأشار التقرير الذي تناول الأمن الغذائي والتغذية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2021 إلى أنه مع زيادة الجوع تأثرت فرص الحصول على أطعمة مغذية حيث واجه أكثر من 375 مليون شخص الجوع في المنطقة خلال عام 2020، وهو ارتفاع من حوالي 321 مليونا في عام 2019.

وقالت الوكالتان إن المستويات المرتفعة من الفقر لا تزال تجعل النظم الغذائية الصحية بعيدة عن متناول 1.8 مليار شخص، في حين أن أكثر من مليار شخص لم يتمكنوا من الحصول على الغذاء الكافي في عام 2020 – بزيادة قدرها 150 مليارا تقريبا في 12 شهرا فقط.

وشددت وكالتا الأمم المتحدة على ضرورة تلبية احتياجات المزارعين والسكان الأصليين في المنطقة، وإعطاء النظم الغذائية الأولوية للاحتياجات الغذائية للفئات الضعيفة، بما في ذلك صغار الأطفال والنساء.