الأمم المتحدة: فرنسا لها دور مهم فى مساعى حل النزاع فى اليمن

كتب وكالات

قالت الأمم المتحدة إن الدعم الدولى لجهودها ضرورى بهدف التوصل إلى حل شامل للنزاع فى اليمن، وأن لفرنسا دور مهم فى تلك المساعي.

وأوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، أن الدعم الدولى المنظم لجهود الأمم المتحدة ضرورى من أجل عملية سياسية جامعة تهدف للتوصل إلى حل شامل للنزاع فى اليمن"، وهو النزاع المستمر منذ 7 أعوام.

وقال مكتب المبعوث الأممي، عبر "تويتر"، إن "جروندبرج زار فرنسا والتقى بكبار المسؤولين الفرنسيين"، ونقل عنه أن "لفرنسا دور مهم تؤديه بوصفها دولة دائمة العضوية فى مجلس الأمن وفى الاتحاد الأوروبي".

وبحسب "روسيا اليوم"، تأتى الزيارة غداة إعلان المبعوث الأممي، خلال إحاطته مجلس الأمن الدولى بنتائج مشاوراته بشأن الحل السياسى فى اليمن، أنه "يتصور عملية سياسية جامعة يمتلكها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولى تدعم الحلول قريبة الأمد، تحدد وتبنى التوافق حول عناصر تسوية سياسية تنهى الحرب بشكل مستدام، وتؤسس لترتيبات حكم جامعة، وتضمن حقوق اليمنيين المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية".

وقال إن "العملية يجب أن تصمم بطريقة تسمح بإحراز التقدم بشكلٍ متوازٍ فيما يتعلق بمختلف عناصر جدول الأعمال ذات الأهمية لليمنيين وتعالج الأولويات المعلنة للأطراف فى سياق جدول أعمال أوسع نطاقًا يمثل مصالح مختلف اليمنيين".

وأشار إلى "أهمية وجود دعم دولى وإقليمى منظم ومنسق"، وشدد على أن "دعم مجلس الأمن سيكون ذا أهمية حيوية".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمنى التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكرى عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، وهو نزاع تسبب فى مقتل وإصابة مئات الآلاف ونزوح السكان، إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض.