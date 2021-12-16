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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة منتصف الأسبوع والصغرى تصل لـ9 درجات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:11 ص
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة منتصف الأسبوع والصغرى تصل لـ9 درجات الارصاد
رامى محيى الدين

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة وسيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم بشكل تدريجي.
 
وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة اليوم انخفضت عن أمس بحوالي درجتين أو ثلاثة، حيث إن درجات الحرارة العُظمى المتوقعة اليوم على القاهرة هي 18 درجة مئوية ، وسيكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات النهار رغم سطوع أشعة الشمس، وذلك على السواحل الشمالية للبلاد، والقاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري، وأيضاً محافظات شمال الصعيد.
 
وتابعت: الطقس سيكون مائلا للدفء على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كاشفة عن حالة الطقس خلال يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، قائلة: "المتوقع أن تكون درجة الحرارة خلال يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، 16 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات، مشيرة إلى أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم خلال فترات متقطعة،  على بعض المناطق من جنوب الدلتا، وتمتد مساءً إلى القاهرة الكُبرى، مشيرة إلى أنها ستكون خفيفة ولن تؤثر على الأنشطة اليومية".
 
 

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