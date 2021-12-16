افتتاح أول عناية مركزة متخصصة لمرضى السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

افتتحت اليوم الخميس، العناية المركزة لمرضي السكتة الدماغية كأول وحدة متخصصة من نوعها داخل محافظة المنوفية بسعة ستة أسرة بمبنى مستشفي الطوارئ والحالات الحرجة جامعة المنوفية مجهزة علي أعلي مستوى، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وبحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى المستشفيات الجامعية.

وتختص الوحدة باستقبال حالات الجلطة المخية، نزيف المخ، تصلب شرايين المخ، والتمدد الشريانى بالمخ، وذلك تحت إشراف اعضاء هيئة التدريس بقسم الامراض النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة المنوفية طبقا لبروتوكولات العلاج العالمية.

الجدير بالذكر أن السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، وبالتالى تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة، وبالتالي فإن السكتة الدماغية هى حالة طبية طارئة والعلاج الفورى أمر بالغ الأهمية لكى يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى لها، وتعد السكتة الدماغية ثانى أسباب الوفاة في مصر والسبب الأول للإعاقة الجسدية، وتشير الأبحاث إلى أن متوسط عدد الحالات الجديده للإصابة بالسكتة الدماغية حوالى 200000 حالة سنويا.

حضر الافتتاح الدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتور هانى عارف أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية، و الدكتورة رشا القبانى رئيس قسم الأمراض النفسية و العصبية، والدكتور أكثم الإمام الأستاذ بالقسم.