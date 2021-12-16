اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل متهم بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل.

وأضاف المتهم في اعترافاته انه يستغل انشغال المواطنين بالتحدث فى الهواتف المحمولة وسرقتها بأسلوب الخطف ،مشيرا إلى أنه ارتكب 5 وقائع سرقة. تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في القبض على أحد الأشخاص في مدينة نصر لإرتكابه وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية )، وبحوزته (2 هاتف محمول " مجهولى المصدر")، وبمواجهته اعترف بسرقتهما من (طالب- مقيم بالقليوبية بأسلوب "النشل").

وبتطـوير مناقشة المتهم أقـر بمزاولتـه نـشـاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النـشـل"، واعترف بارتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.