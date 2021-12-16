اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة مدينة نصر

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:00 ص
اعترافات مثيرة للمتهم بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة مدينة نصر سرقة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى عاطل متهم بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب النشل.

وأضاف المتهم في اعترافاته انه يستغل انشغال المواطنين بالتحدث فى الهواتف المحمولة وسرقتها بأسلوب الخطف ،مشيرا إلى أنه ارتكب 5 وقائع سرقة. تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في القبض على أحد الأشخاص في مدينة نصر لإرتكابه وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية )، وبحوزته (2 هاتف محمول " مجهولى المصدر")، وبمواجهته اعترف بسرقتهما من (طالب- مقيم بالقليوبية بأسلوب "النشل").

وبتطـوير مناقشة المتهم أقـر بمزاولتـه نـشـاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النـشـل"، واعترف بارتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

اخبار الحوادث

جريمة سرقة

مدينة نصر

اخبار عاجلة

عقوبة السرقة

جرائم السرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة