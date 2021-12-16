استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة فى نوه الفيضه الصغرى

الإسكندرية أسماء على بدر

اعلنت هيئة ميناء الإسكندرية،استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة،اليوم الخميس،على حركة الملاحة والشحن والتفريغ فى نوه الفبضه الصغرى.

ووجه الربان طارق شاهين،رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية،بإستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أوتأثيرات سلبية.

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية صباحا امطار على كافه انحاء المحافظة فى أولى أيام نوه الفيضه الصغرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار استقرار الطقس حتى بداية شهر ديسمبر الجارى.

وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التى تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدى بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور.