استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة بولاق أبو العلا

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عناصر تشكيل عصابى ببولاق أبو العلا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانه بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وبحوزتهما هاتف محمول وبمواجهتهما اعترافا بسرقة السيارتين بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط سيارتين من المبلغ بسرقتها بمكان إخفائهما بمنطقة الوراق.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.