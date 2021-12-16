ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" بشمال سيناء ليصل لـ3836 حالة

شمال سيناء ـ محمد حسين

وصل إجمالى حالات المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء شمال سيناء لـ 3836 حالة إصابة، بعد تسجيل شفاء 8 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق بيان أعلنته مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم.

وجاء فى البيان أنه تم تسجيل 5 حالات ايجابية جديدة، وحالة وفاة ، وتواصل حجز 17 حالة بالمستشفيات للعلاج، 29 حالة اخرى تخضع للعزل المنزلى.

وأشار البيان أن إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء هى "818" حالة إيجابية، "3836" ،حالات تعافيت من الإصابة، و"328" حالة وفاة، ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام.

وأعلنت صحة شمال سيناء، انه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا اللقاح اللازم، وأن العمل مستمر فى تلقى تسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا، على الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا ، حيث يتم الحجز للحصول على اللقاح،كذلك يمكن التسجيل بمركز تلقى اللقاح بمستشفى العريش العام.

ويتم استقبال المواطنين الراغبين فى اخذ اللقاح بمراكز التطعيم منتشره على مستوى المحافظة هى مراكز التطعيم بمدينة العريش فى مقر الساحة الشعبية ويستقبل المواطنين من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء، ومركز التطعيم بمستشفى العريش العام، ويبدأ العمل فيه من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساء، ونقطة التطعيم بمقر نادى سيناء الرياضي من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساء، وفى مقر الحجر الصحى بحى الريسة، شرق مدينة العريش من 9 صباحا إلى 3 مساء.







