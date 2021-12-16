إيمان جمال الحاصلة على المركز الثالث عالميا فى مسابقة العالمية للقرآن: فرحتى لا توصف

قدم تلفزيون اليوم السابع ، بثا مباشرا بعنوان "إيمان جمال الحاصلة على مركز الثالث عالمية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم : فرحتى لا توصف"، التي أعربت فيها عن فرحتها و تفوقها بالمسابقة.

وقالت إيمان جمال 21 سنة، إنها طالبة بكلية الدراسات الإنسانية قسم رياض أطفال بفرع الأزهر بتفهنا الإشراف، وبدات حفظ القران الكريم منذ عمر 3 سنوات، حيث كان والديها هي و اشقاءها دور كبير في دفعهم للذهاب للكتاب لتعلم القران وحفظة كاملا في سن صغير والالتحاق بالتعليم الازهرى، للحافظ و المواظبة علي علوم القرآن.

وأكدت انها تشعر بالفخر الشديد لحصولها علي المركز الثالث عالميا في فرع حفظ القران و فهم معانية ، لافتة انها كانت تنافس متسابقين من 74 دولة مشاركة.

و تابعت ان المشاركة هي المرة الاولي بالمسابقة ، و كانت تستعد لها منذ فترة و ساعدها في الحفظ و المراجعة الشيخ محمد علي و الذي يحفظني القران منذ 13 عاما و دعمني كثير في المراجعة و الحفظ .