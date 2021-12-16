إغلاق موقع للبحرية الأمريكية فى إيطاليا بعد أنباء عن إطلاق للنار

وكشف رئيس الشؤون العامة لأفراد البحرية مارك دي فارام في بيان نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أن البحرية أعطت توجيهات للقادة للمضي قدمًا في إصدار الفصل الإداري لأفراد الخدمة الذين لن يتم تلقيحهم ضد (كوفيد- 19).

ومع ذلك، فإن القوانين لا تزال تمنح العاملين الرافضين لتلقي اللقاح فرصة لتغيير رأيهم.

وقال جون بي نويل، قائد القوات البحرية ، في بيان "من أجل ضمان تلقيح القوة بالكامل، فإن سياسة البحرية الأمريكية هي، أولاً، أن يتلقى جميع أفراد الخدمة البحرية اللقاح وفقًا للتوجيهات، وثانيًا، أن أي شخص يرفض اللقاح يتم فصله في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف "في حين أن الغالبية العظمى من أفراد الخدمة البحرية قد تلقوا اللقاح بالفعل، يبقى من مصلحة البحرية تشجيع أعضاء الخدمة البحرية المتبقين على التطعيم بالكامل في أقرب وقت ممكن".