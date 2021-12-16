إغلاق موقع للبحرية الأمريكية فى إيطاليا بعد أنباء عن إطلاق للنار

أغلق موقع دعم تابع للبحرية الأمريكية فى نابولى بإيطاليا الخميس بعد أنباء عن إطلاق للنار فى منطقة الموقع، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم القاعدة ماثيو كومر، إن موقع الدعم في نابولى أغلق حوالى الساعة 6.25 مساء (1725 بتوقيت غرينتش) بعد أنباء عن سماع دوي إطلاق للنار وأن التحقيق لا يزال جاريا.
جدير بالذكر أن المنشأة العسكرية تتضمن أيضا مدرسة ومبنى سكنيا.
يذكرأن، أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، بدء عملية فصل البحارة الذين يرفضون الامتثال لأمر تلقى لقاح "كوفيد- 19".
وكشف رئيس الشؤون العامة لأفراد البحرية مارك دي فارام في بيان نقلت عنه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أن البحرية أعطت توجيهات للقادة للمضي قدمًا في إصدار الفصل الإداري لأفراد الخدمة الذين لن يتم تلقيحهم ضد (كوفيد- 19).
ومع ذلك، فإن القوانين لا تزال تمنح العاملين الرافضين لتلقي اللقاح فرصة لتغيير رأيهم.
وقال جون بي نويل، قائد القوات البحرية ، في بيان "من أجل ضمان تلقيح القوة بالكامل، فإن سياسة البحرية الأمريكية هي، أولاً، أن يتلقى جميع أفراد الخدمة البحرية اللقاح وفقًا للتوجيهات، وثانيًا، أن أي شخص يرفض اللقاح يتم فصله في أقرب فرصة ممكنة".
وأضاف "في حين أن الغالبية العظمى من أفراد الخدمة البحرية قد تلقوا اللقاح بالفعل، يبقى من مصلحة البحرية تشجيع أعضاء الخدمة البحرية المتبقين على التطعيم بالكامل في أقرب وقت ممكن".
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