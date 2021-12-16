إعلام القاهرة تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبى لإنشائها باحتفالية كبرى يوليو المقبل

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه بدأ الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبى الكلية بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاءها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرو وباشراف الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية.

وتتضمن الاحتفالية العديد من الفعاليات وتستمر لمدة اسبوع من 16 يوليو 2022 وحتي 22 من الشهر نفسه بمناسبة يوبيلها الذهبي (خمسين عاما علي انشائها)، وقالت الدكتورة هويدا عميدة الكلية أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية مركزية برئاستها وتضم الدكتورة ليلي عبد المجيد مدير وحدة الجودة بالكلية امينا للجنة والدكتورة سلوي العوادلي وكيل الكلية للتعليم والطلاب والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة حنان جنيد وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع والدكتورة شريف اللبان رئيس قسم الصحافة والدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.

واكدت الدكتورة هويدا مصطفى أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها التنظيمية اليوم الخميس لبحث كيفية الاستعدادات، وتهدف الاحتفالية الي تسليط الضوءعلي مسيرة الكلية من نشأتها كمعهد عال للإعلام بدأ بالدراسات العليا عام 1970 ثم البكالوريوس عام 1971 ليحل محل قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة الذي بدأ عام 1954 حتي تحولت الي كلية عام 1974 والتطورات التي شهدتها علي المستويات التعليمية والبحثية والمؤسسية وأبرز الشخصيات التي ساهمت في ذلك سواء من الأساتذة الأكاديميين أو الخبراء من الإعلاميين الممارسين وما قدمته الكلية واساتذتها وباحثيها وخريجيها علي مدي مسيرتها من اسهامات فكرية وبحثية ومهنية للإعلام بكافة وسائله ووسائطه فضلا عن مشاركاتها المجتمعية في التصدي لقضايا الوطن عبر 50 عاما وطرح الرؤي والتصورات العلمية المفيدة في تقديم بعض الحلول لهذه المشكلات.

كما تهتم الاحتفالية بتناول حاضر الكلية سواء بالنسبة للعملية التعليمية والتقدم في هذا المجال بتطوير لوائحها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وطرح برامج اكاديمية ومهنية جديدة ومتطورة تواكب وتلاحق التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها دراسات الاعلام في العالم خاصة المتقدم وكذلك ما طرحته ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من فرص ضخمة وتحديات ليست سهلة والارتباط باحتياجات الوطن ومتطلباته وتلبية احتياجات سوق العمل المتغرة محليا واقليميا ودوليا، وكذلك التطور في المنهجيات والأطر والنظريات وأجندة الموضوعات البحثية الخاصة بالبحوث والدراسات الإعلامية سواء من خلال رسائل الماجستير والدكتوراة التي تنتجها الكلية او البحوث المنشورة في مجلاتها العلمية المحكمة التي شهدت في السنتين الاخيرتين تطورا كبيرا اومن خلال مؤتمراتها العلمية السنوية التي تعقد بشكل منتظم علي مدي اكثر من 25 عاما او البحوث التي يقوم بها اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما سيتم التطرق إلى التطور الملموس في دور الكلية في خدمة مجتمعها والارتباط بقضاياه والمساهمة في التصدي لها وكذلك التركيز علي قضايا البيئة في ظل ما يشهده العالم ومصر من تحديات بيئية وكذلك قضايا الاعلام والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 .

وتهتم الاحتفالية ايضا بالتطلع لمستقبل الكلية والطموحات المنشودة لتصل الي مرتبة متقدمة في التصنيفات الاقليمية والدولية لكليات الاعلام في العالم خاصة مع اتجاه الكلية للتأهل والاستعداد للحصول علي الاعتماد الدولي خلال العام القادم.

ويشارك كل ابناء الكلية من اعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمدرسين المساعدين والطلاب وكذلك خريجي الكلية من مختلف الدفعات من 1975 حتي 2021 في تنظيم هذه الاحتفالية من خلال المشاركة في عضوية اللجان الجاري تشكيلها لهذا الغرض حتي تأتي الاحتفالية بالشكل اللائق والمناسبة وهي:

1 - لجنة المطبوعات التوثيقية

2 - لجنة الافلام والمواد المرئية

3 -لجنة الخريجين

4 -لجنة تحديد واختيار المكرمين من الراحلين والاحياء من الشخصيات التي ساهمت في انشاء الكلية وتطورها وقيادات الكلية عبر مسيرتها واساتذتها والخريجبن البارزين من ابناء الكلية

5 - لجنة الحفل الفني

6 - اللجنة التنظيمية

7 - لجنة الرعاة والتمويل

8 - لجنة الاعلام والتواصل