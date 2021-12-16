إعصار "راى" يضرب الفلبين مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية

ضرب إعصار "راى"، اليوم الخميس، الفلبين مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الإعصار "راي" يعادل إعصارا من الفئة الخامسة في المحيط الأطلسي، وضرب البلاد مصحوبا برياح شديدة تبلغ سرعتها أكثر من 300 كيلومتر في الساعة.. مشيرة إلى أن السلطات قامت بإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم الواقعة في المناطق الساحلية قبيل وصول الإعصار.
وأضافت القناة أن هناك مخاوف من احتمال وقوع فيضانات عارمة وانهيارات أرضية وزيادة شدة الرياح.
وفى وقت سابق أعلنت السلطات الفلبينية فرار عشرات الآلاف من منازلهم فى وسط البلاد وجنوبها تحسبا لوصول الإعصار العنيف "راى".
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم"، إن الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها حاليا 165 كلم/ساعة، محذرة من أن هذه الرياح قد تشتد أكثر لتصل سرعتها إلى 195 كلم/ساعة عندما سيبلغ "راى" اليابسة بعد ظهر الخميس بالقرب من جزيرة سيارغاو السياحية.
وحذرت الوكالة من "رياح مدمرة قد تلحق بالمباني والمزروعات أضرارا متوسطة إلى شديدة"، بالإضافة إلى خطر حدوث فيضانات فتاكة على طول الساحل.
من جهتها، أوضحت الوكالة الوطنية للوقاية من الكوارث أن أكثر من 45 ألف شخص فروا من منازلهم للاحتماء في ملاجئ، بمن فيهم عدد كبير من الزوار الذين قصدوا هذه المنطقة للاستمتاع بشواطئها وأماكن الغوص البحري التي تشتهر بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة