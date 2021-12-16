إعصار "راى" يضرب الفلبين مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية

مانيلا (أ ش أ)

ضرب إعصار "راى"، اليوم الخميس، الفلبين مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن الإعصار "راي" يعادل إعصارا من الفئة الخامسة في المحيط الأطلسي، وضرب البلاد مصحوبا برياح شديدة تبلغ سرعتها أكثر من 300 كيلومتر في الساعة.. مشيرة إلى أن السلطات قامت بإجلاء عشرات الآلاف من المواطنين من منازلهم الواقعة في المناطق الساحلية قبيل وصول الإعصار.

وأضافت القناة أن هناك مخاوف من احتمال وقوع فيضانات عارمة وانهيارات أرضية وزيادة شدة الرياح.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الفلبينية فرار عشرات الآلاف من منازلهم فى وسط البلاد وجنوبها تحسبا لوصول الإعصار العنيف "راى".