كتب محمد جمال

أفادت وكالة "فرانس برس"، الخميس، بإطلاق سراح 12 أمريكيا اختطفتهم عصابة في هايتي منتصف أكتوب، وقال وزير العدل فى هايتى، ليست كويتل، فى 20 أكتوبر، إن عصابة تحتجز مجموعة من المبشرين الأمريكيين، إضافة إلى آخر كندى تطلب 17 مليون دولار، بواقع مليون دولار عن كل مختطف، لإطلاق سراحهم.



وأعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، حينها، أن الولايات المتحدة ستبذل "كلّ ما بوسعها" لإطلاق سراح المختطفين، وكان زعيم العصابة الهايتية التى خطفت 17 مبشراً من أمريكا الشمالية، هدد في تسجيل فيديو بإعدام الرهائن..

يذكرأن، ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار خزان شاحنة مليئة بالوقود في مدينة كاب هايتيان الساحلية بشمال هايتى إلى 75 قتيلاً.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن 75 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، منهم 60 في موقع الانفجار و 15 في المستشفى، وأصيب 48 بحروق، بينما أحترق 20 منزلاً. وفي المجموع، تم نقل أكثر من 20 شخصًا في حالة حرجة بحروق تزيد عن 60٪ إلى المستشفيات بعد الانفجار. ووقع الحادث ليل الاثنين عندما انقلبت شاحنة مليئة بالوقود على الطريق. وهرع العشرات لجمع الوقود المتسرب مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

ودعا البابا فرنسيس، أمس الأربعاء، للصلاة على ضحايا انفجار صهريج محروقات فى هايتى أسفر عن مقتل 62 شخصا على الأقل، معربا عن أسفه لتعرض هذه البلاد لمأساة تلو الأخرى.

وقال فرنسيس "الشعب فى هايتى يعانى "علينا أن نصلي، نصلي من أجل هايتى. إنهم أناس طيبون، أناس متدينون. لكنهم يعانون كثيرا".

وأضاف: "أدعوكم للانضمام إلى فى الصلاة من أجل هؤلاء الإخوة والأخوات الذين يمرون بمثل هذه التجارب الصعبة".