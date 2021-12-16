إصابة 40 شخصًا فى حادث تصادم أتوبيسين على طريق أبو سمبل بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شهد طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم، الخميس، حادث تصادم أتوبيسين مما أسفر عن وقوع إصابات بين المسافرين، وجارى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على طريق "أسوان - أبوسمبل" مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 40 شخصا حصيلة أولية، وجارى حصر إجمالى المصابين. كما يتم نقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.