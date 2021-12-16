اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:41 م
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إصابة طفل بطلق خرطوش فى مشاجرة بقنا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:15 م
إصابة طفل بطلق خرطوش فى مشاجرة بقنا مشاجرة -أرشيفية
صابر سعيد

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أصيب طفل، اليوم الخميس، بطلق خرطوش بالرأس في مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة طفل بطلق خرطوش بالرأس في مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وجاري تكثيف الإجراءات لضبط الجناة وأطراف المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلي مستشفي قوص المركزي.


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