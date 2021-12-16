إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بمدينة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

وقع حادث تصادم بين سيارتين بإحدى طرق مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث أن السرعة الزائدة لقائد سيارة تسبب في اصطدامه بالأخرى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق في مدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي، مما أسفر عن إصابة شخصين، وحدوث تلفيات كبيرة يالسيارتين. بإجراء التحريات تبين أن السرعة الزائدة لقائد سيارة أدت إلى اصطدامها بالسيارة الأخرى من الخلف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة المتسبب في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق.

وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة. - تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران. - توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.