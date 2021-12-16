إصابة تلميذ سقط من الطابق الثانى فى مدرسة بالدقهلية أثناء الفسحة

الدقهلية - شريف الديب

أصيب تلميذ بالصف السادس الابتدائي بمدرسة أبو المعاطي الباز الابتدائية التابعة لادارة بني عبيد التعليمية بمحافظة الدقهلية، بإصابات بالغة وكسر بالجمجمة والضلوع والفك، إثر سقوطه من الدور الثاني بالمدرسة أثناء الفسحة، وتم نقله لمستشفي بني عبيد المركزي، ولخطورة الحالة تم نقله إلي مستشفي الطوارئ الجامعي.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلي العقيد مأمور مركز شرطة بني عبيد من إدارة المستشفيات بوصول أحد الأطفال، مصابا بإصابات بالغة ادعاء سقوطه من علو، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد إلي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة الطفل "محمد ع ال" طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة أبو المعاطي الباز الابتدائية، وتبين سقوطه من الدور الثاني بالمدرسة أثناء الفسحة وأصيب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ وكسر في الضلوع وكسر في الفك، ولخطورة حالته تم تحويله إلي مستشفي الطوارئ الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.