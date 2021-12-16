اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:41 م
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إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وحيازة منشورات بتدابير احترازية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:41 م
إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وحيازة منشورات بتدابير احترازية محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
 
 
المتهم المخلي سبيله بالقضية رقم 855 لسنة 2020، حصر أمن دولة عليا، وجهت النيابة إليه تهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

حيازة منشورات

عقوبة حيازة منشورات

عقوبة نشر أخبار كاذبة

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