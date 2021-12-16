إثيوبيا تعتقل صحفى فى وكالة أسوشيتد برس للأنباء بالعاصمة أديس آبابا

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اعتقلت السلطات الإثيوبية صحفياً معتمداً لدى وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، حيث احتجزته الشرطة فى العاصمة أديس أبابا.

وأوضحت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن أديس آبابا احتجزت الصحفى "أمير أمان كيارو" بموجب حالة الطوارئ الجديدة المفروضة فى البلاد فى ظل الحرب.

وأضافت الشبكة أنه لم يتم توجيه أى اتهام للصحفى حتى الآن، مشيرة إلى أن المسؤولين فى هيئة الإعلام الإثيوبية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والمكاتب الحكومية الأخرى لم ترد على طلبات متكررة من وكالة أسوشيتد برس للحصول على معلومات عن الصحفى منذ اعتقاله.

ونقلت "ايه بى سى نيوز" عن وسائل إعلام رسمية إثيوبية قولها نقلاً عن الشرطة الفيدرالية، إن كيارو متهم بـ "خدمة أغراض" جماعة إرهابية من خلال إجراء مقابلات معها، موضحة أن صحفيين محليين آخرين هما "توماس إنجيدا و"أديسو مولونه" اعتقلا أيضاً.

وقال مفتش الشرطة الفيدرالية الإثيوبية "تسفاى أولانى" لوسائل الإعلام الحكومية، إن الصحفيين انتهكوا قانون حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب فى إثيوبيا وأن الانتهاكات قد تؤدى إلى السجن لمدة تتراوح بين 7 و 15 عاماً.