أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بفرع ثقافة الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش باقة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة بقصر ثقافة مصطفى كامل، حيث نفذت ورشة فنية للأطفال والمواهب موضوعها اللغة العربية والخط العربى وانتهت بعمل لوحات فنية للأطفال اشراف الفنانة شروق نبيل، ثم تلتها مسابقة ثقافية تحت إشراف مسئول مكتبة الطفل نجاة سعيد.

كما نفذ قصر ثقافة 26 يوليو ورشة عمل أقنعة أفريقية بخامات ورقية تنفيذ فدوى ابراهيم ضمن نشاط مواهب القصر، بجانب محاضرة بمناسبة "اليوم العالمي للغة العربية" للشاعرة ماجدة القناوى تحدثت فيها عن أهمية اللغة العربية والتواصل الحضاري، ويعتبر بمثابة نداء للتأكيد مجدداً على الدور الهام الذي تؤديه اللغة العربية في مد جسور الوصال بين الناس فى مجال الثقافة والعلم والأدب وغيرها من المجالات الكثيرة جداً.

وبقصر ثقافة برج العرب أقيمت ندوة عن الاستعداد نفسيا وعلميا لامتحان نصف العام بنشاط المرأة، حيث تم تدريب الطلاب و الاعداد المبكر للامتحانات حتى يكون استيعاب العقل للدروس كافى و الاعداد المبكر للاختبارات يعطي القدرة عاليه للذاكره بعيدة المدى لتخزين المعلومات.

و ببيت ثقافة رشدى نفذت ورشة فنية لتنفيذ لوحة بألوان الزيت بأسلوب التأثير، تدريب الفنانة سندس ابراهيم، بجانب ندوة للناقد الأدبي الشاعر جابر بسيوني بعنوان "اشعار في حب الوطن" وتحدث جابر في البدايه عن مناسبة عيد النصر 23ديسمبر 1956وانتصار مصر علي العدوان الثلاثي، كما قدم عدد من القصائد في حب مصر، حضر الأمسية الشعراء الأديبة الكاتبه هدي عزالدين، ومن مدينه قنا الشاعر حسام عربي حجاج ومن الجزائر الشاعرة فاطيمة حسام، ومن الأردن كل من الشاعرة وداد قراوله الشاعره، مني احمد، الشاعره ياسمين خيري، دكتور خالد محمد ومن مدينه ادكو، بجانب ندوة بعنوان "مفاهيم خاطئة" قدمتها د. هاجر مرعي مسئول ووكيل مؤسسة UCB Canada الإرشاد الأسرى والتربوي في مصر والوطن العربي وعضو المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية.