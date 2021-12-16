اليوم السابع
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أمير الكويت يعزى الرئيس البرازيلى فى ضحايا الفيضانات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 06:03 ص
أمير الكويت يعزى الرئيس البرازيلى فى ضحايا الفيضانات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الكويت أ ش أ

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بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا الفيضانات التى ضربت ولايتى "باهيا وميناجيرايس" وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، آملاً أن تتمكن البرازيل من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

 

كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية،  ببرقيتى تعزية متماثلتين.

 

ولقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وشرد حوالى 3700 بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت شمال شرق البرازيل، ولا سيما ولاية باهيا، وأفادت حكومة ولاية باهيا الإقليمية أن العديد من المنازل دمرت بالكامل، وأن هناك 70 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب الولاية وشمال ميناس جنراليس ، وفقا لبوابة "جى 1" البرازيلية.

 

 


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