أمطار متوسطة تضرب الإسكندرية فى نوة الفيضة الصغرى.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا حول ذروة نوة الفيضة الصغرى، حيث شهدت هطول الأمطار المتوسطة، فى بعض مناطق الإسكندرية، فيما شهدت بعض المناطق الأخرى سطوع قوى للشمس وطقس ربيعى مع توقف شدة الرياح.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وعلى أماكن متفرقة مع انخفاض فى درجات الحرارة.



وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.



ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.





الإسكندرية الآن



الأمطار



امطار الإسكندرية



أمطار



جانب من الأمطار



جانب من أمطار الإسكندرية



جانب من حالة الطقس بالإسكندرية



جانب من حالة الطقس



حالة الطقس



طقس الإسكندرية



طقس ممطر







