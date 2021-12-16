أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في التعاملات الصباحية، بالسوق المصري بقيمة 6 جنيهات عقب هبوط على مدار يومين بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 784 جنيها وسط عودة الصعود في سعر اونصة الذهب عالمياً إلي مستوي 1785 دولار.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 672 جنيها.



عيار 24 سجل 897 جنيها.



عيار 21 سجل 785 جنيها.



الجنيه الذهب 6280 جنيها.

كانت أسعار الذهب تراجعت مساء أمس، نتيجة صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية مدعوما من توقعات للتشديد من الفدرالي الأميركي في اجتماعه هذا الأسبوع، والطلب على الملاذات الآمنة وسط ضبابية مستمرة بشأن متحور أوميكرون من فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يعلن الفدرالي الأميركي أنه سينهي برنامج شراء السندات التحفيزي في وقت أقرب مما أشار سابقا.

وجاء ارتفاع الذهب اليوم الخميس 16 ديسمبر عقب تراجع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه سينهي مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس، مع ترقب المستثمرين الآن اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1781.60 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1782 دولارا للأونصة، وهبط مؤشر الدولار من ذروة ثلاثة أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة.