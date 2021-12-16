أستراليا تعيد فتح حدودها أمام الكوريين الجنوبيين الملقحين

سول أ ش أ

أعلنت أستراليا، السماح للكوريين الجنوبين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر إلى أجزاء من أراضيها، دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاءات من قيود السفر.

وقالت السفيرة الأسترالية لدى كوريا "كاثرين رابر" - حسبما ذكرت وكالة يونهاب - إنه اعتبارًا من اليوم، يمكن لمواطنى جمهورية كوريا المؤهلين للسفر إلى الولايات والأقاليم الأسترالية المشاركة دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاءات من قيود السفر فى كوريا.

ويتعين على الزوار الكوريين الجنوبيين إلى أستراليا الحصول على التطعيم الكامل والسفر مباشرة من كوريا الجنوبية، وفقًا لمسئولى سول.

وأشار المسؤولون إلى أنه يجب على المسافرين إلى أستراليا الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بى سى آر) فى غضون 24 ساعة من وصولهم إليها، والخضوع للعزل الذاتى فى الأيام الثلاثة الأولى فى أماكن إقامتهم.

وجاء هذا الإعلان بعد أن اختتم الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه-إن" زيارته الرسمية إلى أستراليا، حيث اتفق البلدان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات شراكة استراتيجية شاملة وتوسيع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.