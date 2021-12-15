8 أطعمة تقلل من مشكلة انتفاخ البطن.. أبرزها الخيار والزبادى

كتبت - ميرفت رشاد

الانتفاخ هو حالة تتراكم فيها الغازات المنبعثة من تحلل الأطعمة في معدتك وأمعائك بدلاً من خروجها من الجسم، يمكن أن يؤدي إلى آلام في البطن، والإمساك ، واضطرابات في الجهاز الهضمي وما إلى ذلك، هذا التضخم العرضي شائع للغاية ويمكن علاجه ببعض الخيارات الغذائية البسيطة، وهناك قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تعيد البطن المنتفخة إلى حجمها الطبيعي، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

1. خيار

الخيار هو في الغالب ماء ويمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم، فهو غنى بالكبريت والسيليكون ويساعد الكلى على إزالة حمض البوليك بشكل فعال.

2. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند معالج حقيقي، فهو منعش وبديل ممتاز لمشروب الطاقة القائم على السكر، وهو غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في مقاومة الانتفاخ الناتج عن الصوديوم، لا يطرد ماء جوز الهند الصوديوم من الجسم فحسب ، بل ينظم أيضًا عملية التطهير.

3. الزبادي



الزبادي هو أحد أكثر الأطعمة التي ينصح بتناولها على معدة منتفخة، فهو جيد لعملية الهضم لأنه يحتوي على بكتيريا جيدة تمنع البكتيريا السيئة وتمنع انتفاخ البطن، على الرغم من أن الزبادي العادي يُنصح به ، يمكنك إقرانه بالفواكه الطازجة.

4. الموز



الموز غني بالبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في الانتفاخ الناتج عن الملح، يعد الحفاظ على توازن صحي بين الصوديوم والبوتاسيوم أمرًا في غاية الأهمية للحفاظ على توازن الماء المثالي في الجسم، الأفوكادو والكيوي والبرتقال والفستق هي أطعمة أخرى غنية بالبوتاسيوم يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي.

5. الزنجبيل



إلى جانب كونه علاجًا منزليًا رائعًا للحمى والبرد وآلام العضلات ، يعد الزنجبيل الطازج أيضًا وسيلة جيدة لتخفيف اضطراب المعدة، إنه مضاد للالتهابات يريح عضلات الجهاز الهضمي، يحتوي على إنزيم مهم يمتص البروتين ويساعد في الغازات التي يسببها البروتين، يمكنك إضافته إلى الشاي أو إسقاطه على السلطات والخضراوات

6.البابايا



تحتوي البابايا على إنزيم يسمى غراء يقوم بتكسير البروتينات مما يجعل عملية الهضم أسهل وهو مهم لحركة الأمعاء السلسة، تحتوي البابايا أيضًا على خصائص وألياف مضادة للالتهابات تقوي الجهاز الهضمي.

7. شاي الأعشاب



عادة ما يتم تناول شاي الأعشاب للمساعدة في الهضم بعد الأكل ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتقليل الانتفاخ، يهدئ الالتهاب ويريح الجهاز الهضمي ، ويدعو البطن المتورمة إلى العودة لطبيعتها.

8.بذور الكزبرة



ضعي حفنة من بذور الكزبرة في الماء واتركيها تغلي، ارفعه عن الموقد بعد 10-15 دقيقة وضعه جانبًا، صفي هذا الماء واشربه دافئًا أضف قطرة من العسل، يوصي خبراء التغذية بهذا كحل مؤكد للانتفاخ المفرط.