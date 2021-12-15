اليوم السابع
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5 قطاعات صناعية تتفاوض عليها "اقتصادية قناة السويس" مع وفد مستثمرى المجر يناير المقبل

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:50 ص
5 قطاعات صناعية تتفاوض عليها "اقتصادية قناة السويس" مع وفد مستثمرى المجر يناير المقبل مشروع تطوير ميناء العين السخنة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سعيها الهادف إلى الترويج للمشروعات والقطاعات الصناعية المستهدفة ضمن خطتها والتي تشمل 15 قطاعا صناعيا، تخدم الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتعظيم مشروعات القيمة المضافة بالمنطقة وتوطين الصناعات المحلية في مصر.

ومع انتهاء الزيارة التي أجراها المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى المجر الأسبوع الماضي، كشفت الزيارة عن وجود اتفاق متبادل حول القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك مع الجانب المجري، وهي صناعة الإليكترونيات ومدخلات الصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى صناعة الألواح الشمسية والمواد الفعالة في الصناعات الدوائية، ومواد البناء، علما بأن وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرض كافة الفرص المتاحة في الـ15 قطاعا الصناعية المستهدفة.

ولعب التوافق المبدئي حول القطاعات الصناعية الخمس دورا في الاتفاق على استقبال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا مجريا في يناير المقبل، يضم رجال أعمال ومستثمرين وكبري الشركات المجرية للتعرف على الفرص المتاحة على أرض الواقع.

وتضمنت زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدة لقاءات رسمية بالعاصمة بودابست، مع مسئولي وزارة الخارجية والتجارة المجرية لبحث فرص التعاون بين الجانبين والفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية التي تشهدها مصر حاليًا.

واستهل المهندس يحيى زكى زيارته، بلقاء بعض المسئولين من الجانب المجري، للتعريف بالمنطقة الاقتصادية وحوافز الاستثمار بها ومناخ الأعمال الذي توفره مقارنةً بنظرائها إقليميًّا وعالميًّا، وكذلك عرض المميزات التي تتمتع بها المنطقة من تسهيلات لإجراءات الأعمال وأخرى ضريبية وجمركية ونفاذها للأسواق العالمية وشبكات الطرق المحلية والإفريقية التي تساهم في سهولة انتقال البضائع والأفراد.


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

فرص استثمار

الالواح الشمسية

اخبار الاقتصاد

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