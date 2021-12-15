47 مليارا و80 مليون جنيه أرباحا بالحساب الختامى لهيئة قناة السويس 20/21

كتبت نور على

كشف المحاسب إبراهيم بشارة مدير الإدارة المالية بهيئة قناة السويس، عن عدد من المؤشرات الإيجابية التى أسفر عنها الحساب الختامى لموازنة 2021/2020، قائلا: "أول هذه المؤشرات ارتفاع صافى الربح الذى حققته الهيئة إلى 47 مليارا و80 مليون جنيه".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة اليوم الأربعاء.

وأشار مسئول قناة السويس، إلى أن ثانى تلك المؤشرات هى زيادة عدد سفن الحاويات بـ38 سفينة سفينة عن العام السابق وهو ما ترتب عليه زيادة الإيرادات.

وتابع قائلا: أيضا من بين المؤشرات الايجابية تحقيق أعلى معدل عبور يومى على مدار تاريخ قناة السويس بعدد 87 سفينة خلال شهر إبريل 2021 وعبور 1227 سفينة لأول مرة هذا العام بإجمالى حمولات 53 مليون طن محققة ايرادات بنحو 245 مليونا و57 ألف دولار.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس قامت باستخدام جميع مواردها الذاتية المتاحة من إهلاكات واحتياطات وتجنيب القدر اللازم للاستخدامات الرأسمالية.

وأوضح أن الهيئة اتخذت خطوات لزيادة ايرادتها تمثلت فى تعميق وتوسعة قناة السويس بنحو40 كيلو متر باتجاه الجنوب تجنبا لاحتمال تعرض أى سفن للجنوح كما حدث فى سفينة إيفرجيفن ووضع سياسات جديدة تحفيزية لجذب السفن العابرة للقناة معتمدة على أسس علمية مضيفا من المتوقع أن تتجاوز الايرادت الفترة القادمة بنحو 6 مليارات و600 مليون جنيه.

يذكر أن حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس لعام 2020/2021 أسفر عن مبلغ 112مليار و483 مليون جنيه وبلغ حساب ختامى الموازنة الجارية نحو 93 مليارا و703 ملايين جنيه موزعة على اجور تبلغ 7 مليارات و244 مليونا و230 ألف جنيه وصافى ربح بـ47 مليارا و80 مليون جنيه، وإيرادات بنحو 93 مليارا و703 ملايين جنيه وتكاليف ومصروفات فيما بلغت حساب ختامى الموازنة الرأسمالية مبلغ 18 مليارا و801 مليون جنيه.