4 اضطرابات وراثية شائعة وعلاجها.. منها الثلاسيميا والتليف الكيسى

كتبت مروة هريدى

الاضطراب الجينى الفردي هي الاضطرابات التي يتحور فيها جين واحد كما هو الحال في فقر الدم المنجلي، حيث تحدث طفرة الكروموسومات على الجين X و Y، تماما كما هو الحال في حالة متلازمة داون، وهناك طفرات معقدة أيضا، وبخلاف تلك الاضطربات الوراثية يمكن أن تؤدى الأساليب الخاطئة فى الحياة إلى حدوث طفرة الجينات التي تؤدي إلى أمراض مثل سرطان القولون، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن بعض الاضطرابات الوراثية الشائعة وعلاجها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. الثلاسيميا

قد تؤدي إصابة لأطفال بمرض الثلاسيميا إلى إبطاء نمو الجسم وأعراض أخرى في سن مبكرة، في بعض الحالات، قد يكون النظام الغذائي الجيد كافيا، ولكن في بعض الحالات يكون العلاج ضروريا، على الرغم من عدم وجود علاج خادع، فإن اتباع نظام غذائي جيد وعمليات نقل الدم قد يحسن صحتك.

2. التليف الكيسي

وهو أيضًا اضطراب وراثي يتميز بتراكم مخاط سميك يمكن أن يتلف الأعضاء، ينتج المخاط عادة في أجسامنا لترطيب البطانات الداخلية، وخاصة في بطانة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، ولكن الإفراط في الإنتاج والالتصاق يؤدي إلى انسداد الممر وإتلاف الأنسجة الداخلية، ولكن مع تحسين العلاج. يمكن تحديد هذا المرض مسبقًا باستخدام فحص ما قبل الولادة.



التليف الكيسي

3. فقر الدم المنجلي

فقر الدم المنجلي هو اضطراب وراثي آخر يؤثر على خلايا الدم الحمراء ، حيث تصبح منجلية وتفقد قدرتها على حمل الأكسجين، تتفكك هذه الدم الحمراء بسهولة وتعلق في الأوعية الدموية الدقيقة، يعاني المريض الذي يعاني من هذا الاضطراب أيضًا من فقر الدم مثل الأعراض والضعف والدوخة، قد تساعدك عمليات نقل الدم والمسكنات في الحصول على الراحة ، ولكن لا يمكن علاجها.

4. السرطان

بعض السرطانات التي يمكن أن تكون موروثة هي سرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان المبيض وسرطان القولون، يعتمد علاج السرطان على مرحلة السرطان ، وهناك علاجات ناجحة لمعظم السرطانات إذا تم تشخيصها في مراحل مبكرة. يمكن علاجه بالعلاج الكيميائي والعلاج الجيني.