اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع "الفوم" جنوب بورسعيد

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:39 م
3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع "الفوم" جنوب بورسعيد مطافى - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، على حريق اندلع داخل مصنع "الفوم" بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث تلقت الحماية المدنية إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع "الفوم" بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، فتوجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق بواسطة 3 سيارات إطفاء، وإنقاذ المنطقة قبل انتقال الحريق إلى المصانع المجاورة.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وجاري إتخاذ القانونية اللازمة، وحصر التلفيات، والوقوف على ملابسات الحادث.
 
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

المنطقة الصناعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة