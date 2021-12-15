3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع "الفوم" جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، على حريق اندلع داخل مصنع "الفوم" بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث تلقت الحماية المدنية إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع "الفوم" بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، فتوجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق بواسطة 3 سيارات إطفاء، وإنقاذ المنطقة قبل انتقال الحريق إلى المصانع المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري إتخاذ القانونية اللازمة، وحصر التلفيات، والوقوف على ملابسات الحادث.