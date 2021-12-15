25.7 % زيادة فى قيمة صادرات مصر لأهم دول شرق آسيا عام 2020

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الأربعاء النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2020 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات - واردات) مع أهم دول شرق آسيا " ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - سنغافوره – بنجلاديش".

وبلـغ إجمالـى قيمـة الصــادرات لأهـم دول شـرق اسيــا 4.1 مليــار دولار عـام 2020 مقابــل 3.2 مليـار دولار عـام 2019 بنسبه زيـادة قـدرها 25.7٪.

وبلــغ إجمالــى قيمــة الـــواردات من دول شرق اسيــا 20.8 مليـار دولار عــام 2020 مقابل 22.0 مليــار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قـدره 5.5%.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1397.2 مليون دولار عام 2020 مقابل 1504.5 مليون دولار عـام 2019 بنسبــة إنخفاض قدره 7.1% وكــان أهـم الأصناف التـي تم تصديرهـا إلـى الهند بترول خام، وفـى المرتبـة الثانية جمهوريـة الصيـن الشعبية بمـا قيمته 753.9 مليون دولار عــام 2020 مقابـل 546.5 مليون دولار عـام 2019 بنسبة زيادة قــدرها 38.0% وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام.

و­­جـاءت جمهوريـة الصين الشعبيـة فــي المرتبة الأولــى للواردات حيث بلغت قيمتها 11685.7 مليون دولار عـام 2020 مقابــل 11691.7 مليون دولار عـام 2019 بنسبــة إنخفاض قدره 0.1%، وكان أهم الأصناف التي تــم إستيرادها مـراجل، آلات وأجهــزة كهربائيـــة وأجــزاؤهـا وفــى المرتبـة الثانيـة الهنــد بما قيمتــه 2641.0 مليـون دولار عام 2020 مقابل 2840.5 مليون دولار عام 2019 بنسبه إنخفاض قدره 7.0٪ وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحه للأكل، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

­­وجاءت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الإستخراجيـة فـى المرتبة الأولى للصادرات عامى 2019، 2020 حيث بلغت قيمتها 1668.1 مليون دولار عام 2020 مقابل 1692.5 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 1.4٪.

وجاءت مجموعة الآلات والأجهـزة الآلية والكهربائية ومعدات النقل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى 2020،2019 حيث بلغت قيمتها 7485.8 مليون دولار عـام 2020 مقابــل 7370.0 مليون دولار عام 2019 بنسبه زيادة قدرها 1.6 ٪