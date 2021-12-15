ولى عهد دولة الكويت: قرارات القمة الخليجية الـ42 بناءة وستعزز مسيرة العمل الخليجى

رسالة الرياض ـ إيمان حنا

أشاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد الكويت في برقيتين شكر بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بما توصلت إليه القمة الخليجية الـ42 من قرارات بناءة، ستعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يعود بالخير على دول وأبناء المجلس، وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.

وأعرب عن تقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للجهود المبذولة، خلال المشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن القمة الخليجية الـ42 التي عقدت أمس الثلاثاء في قصر الدرعية شمال الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، بحثت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، على أن القمة أكدت على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، مضيفا أن القمة أكدت أن استمرار سلوك الحوثي العدائي يمثل تهديداً للاستقرار الدولي.

كما شدد البيان على أهمية تعامل المجتمع الدولي بجدية مع الملف النووي الإيرانى، مشيراً إلى أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات دولية مع إيران، وأشادت القمة بالجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدة دعم طلب السعودية استضافة معرض إكسبو 2030.

وشدد البيان على أهمية الحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون الخليجي، وأهمية توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وفي موازاة ذلك، دعم بيان القمة الخليجية جهود الموفد الأممي للتوصل لحل سياسي لأزمة اليمن.