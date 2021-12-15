وكيل "تعليم كفر الشيخ" يكرم المتميزين ويتابع تلقى الطلاب لقاح كورونا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالبة نورهان محمد عبد الله بمدرسة الشهيد سمير مصطفى بدوي ، لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أمهر عازف، والطالب يوسف محمد أحمد بمدرسة علي عبد الشكور لتميز مشاركته في العديد من الأنشطة.

كما كرم وكيل الوزارة أسامة مختار السماحي، الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة مدرس مصر 2021، وهى أمل عبد المعطي النحراوي معلمة الحاسب بمدرسة أبو شعلان التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، يأتي ذلك تشجيعا للمتميزين لبذل مزيد من الجهد والتميز في العملية التعليمية والأنشطة المتعددة،ودافعا لبقية الطلاب والمعلمين لبذل مزيد من الجهد في كافة المجالات والانشطة.

كما كرم وكيل الوزارة فريق المسرح الخاص بإدارة دسوق وأعضاء توجيه وإشراف المسرح بالإدارة بحضور سامح داود، مدير إدارة دسوق، مشيداً بأداء الطلاب، مثنياً على مواهبهم المتعددة.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فعاليات الدورة التدريبية الجارية لتدريب الموجهين ومديري المدارس ورؤساء الاقسام في اطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بالتنمية المستدامة لكافة فئات العملية التعليمية على المهارات الإدارية الحديثة والامتياز الاداري بإدارة دسوق التعليمية.

وأكد عبدالله، حرص الوزارة على التنمية المهنية للقيادات التعليمية والمعلمين لمواكبة التطور الذي يشهده التعليم، لإيجاد قيادات تعليمية متميزة، تدربت تدريبا يتناسب مع متطلبات العصر والتطور المستمر الذي يحرص عليه معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أن الدورات التدريبية تستهدف الموجهين ومديري المدارس ورؤساء الأقسام.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، مناقشاً الطلاب فيما درسوه من موضوعات بعدد من المواد الدراسية، متفقداً معمل الحاسب الآلي ومعمل التطوير التكنولوجي ومعمل العلوم وحجرات الأنشطة، موجهاً بتفعيل الأنشطة وجذب الطلاب وتفقد مكتبة المدرسة، محفزاً الطلاب بالمشاركة في المشروع الوطني للقراءة، كما تابع أعمال تلقي طلاب وطالبات الثانوية العامة لقاح كورونا المستجد.