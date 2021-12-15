اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:19 م
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وكيل "تعليم كفر الشيخ" يكرم المتميزين ويتابع تلقى الطلاب لقاح كورونا.. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:08 م
وكيل "تعليم كفر الشيخ" يكرم المتميزين ويتابع تلقى الطلاب لقاح كورونا.. صور وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم فريق مسرح ادارة دسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالبة نورهان محمد عبد الله بمدرسة الشهيد سمير مصطفى بدوي ، لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أمهر عازف، والطالب يوسف محمد أحمد بمدرسة علي عبد الشكور لتميز مشاركته في العديد من الأنشطة.
 
كما كرم وكيل الوزارة أسامة مختار السماحي، الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة مدرس مصر 2021، وهى أمل عبد المعطي النحراوي معلمة الحاسب بمدرسة أبو شعلان التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، يأتي ذلك تشجيعا للمتميزين لبذل مزيد من الجهد والتميز في العملية التعليمية والأنشطة المتعددة،ودافعا لبقية الطلاب والمعلمين لبذل مزيد من الجهد في كافة المجالات والانشطة.
 
كما كرم وكيل الوزارة فريق المسرح الخاص بإدارة دسوق وأعضاء توجيه وإشراف المسرح بالإدارة بحضور سامح داود، مدير إدارة دسوق، مشيداً بأداء الطلاب، مثنياً على مواهبهم المتعددة.
 
كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فعاليات الدورة التدريبية الجارية لتدريب  الموجهين ومديري المدارس ورؤساء الاقسام في اطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بالتنمية المستدامة لكافة فئات العملية التعليمية على المهارات الإدارية الحديثة والامتياز الاداري  بإدارة دسوق التعليمية.

 

وأكد عبدالله، حرص الوزارة على التنمية المهنية للقيادات التعليمية والمعلمين لمواكبة التطور الذي يشهده التعليم، لإيجاد قيادات تعليمية متميزة، تدربت تدريبا يتناسب مع متطلبات العصر والتطور المستمر الذي يحرص عليه معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أن الدورات التدريبية تستهدف الموجهين ومديري المدارس ورؤساء الأقسام.

 
كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، مناقشاً الطلاب فيما درسوه من موضوعات بعدد من المواد الدراسية، متفقداً معمل الحاسب الآلي ومعمل التطوير التكنولوجي ومعمل العلوم وحجرات الأنشطة، موجهاً بتفعيل الأنشطة وجذب الطلاب وتفقد مكتبة المدرسة، محفزاً الطلاب بالمشاركة في المشروع الوطني للقراءة، كما تابع أعمال تلقي طلاب وطالبات الثانوية العامة لقاح كورونا المستجد.
 
افضل عازفة على مستوى الجمهورية
افضل عازفة على مستوى الجمهورية

الحضور من فريق المسرح
الحضور من فريق المسرح

تفقد أعمال تلقي الطلاب لقاح كورونا
تفقد أعمال تلقي الطلاب لقاح كورونا

تفقد المدارس
تفقد المدارس

تك ريم فريق مسرح ادارة دسوق من الاطفال
تك ريم فريق مسرح ادارة دسوق من الاطفال

جانب من الحضور بالتكريم
جانب من الحضور بالتكريم

جانب من اعضاء الفريق
جانب من اعضاء الفريق

جانب من التكريم
جانب من التكريم

متابعة تلقي الطلاب والطالبات لقاح كورنا بالمدارس الثانوية بكفر الشيخ
متابعة تلقي الطلاب والطالبات لقاح كورنا بالمدارس الثانوية بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيه يكرم فريق مسرح ادارة دسوق
وكيل تعليم كفر الشيه يكرم فريق مسرح ادارة دسوق
 

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

ادارة الحامول التعليمية

موضوعات دراسية

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