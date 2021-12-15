اليوم السابع
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وكالة الأنباء الروسية: إجراء أبحاث لتلقى الأطفال من 6 إلى 11 عاما لقاح كورونا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:00 م
وكالة الأنباء الروسية: إجراء أبحاث لتلقى الأطفال من 6 إلى 11 عاما لقاح كورونا لقاح كورونا
كتبت أمل علام

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كشف ديمترى لوجونوف نائب مدير معهد أبحاث Gamalya لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة لوكالة الأنباء الروسية تاس أن النتائج الأولى للبحث السريرى للقاح فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا لن يتم إصدارها فى وقت قريب.
 
وأكد نائب مدير معهد Gamalya لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة دميترى لوجونوف أن اللقاح لن يتم استخدامه حتى تنتهى الأبحاث السريرية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس.
 
وأشار إلى أن "البحث السريرى سيبدأ فى عام 2022، ولن يتم الإعلان عن النتائج الأولى فى وقت قريب، ولن يتم استخدام اللقاح حتى تنتهى الأبحاث السريرية".
 
وأعلن وزير الصحة الروسى ميخائيل موراشكو فى 6 ديسمبر أن التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا ستبدأ فى أوائل عام 2022.
 
وأوضحت وكالة تاس الروسية أنه فى 29 نوفمبر قال ألكسندر جينتسبيرج مدير مركز Gamalya إن المركز قدم وثائق إلى وزارة الصحة، طلب الإذن بإجراء بحث إكلينيكى للقاح.

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ابحاث لتلقى الاطفال لقاح كورونا 2022

روسيا

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