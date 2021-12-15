اليوم السابع
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وزير خارجية إيطاليا: صربيا تتمتع بالإمكانيات المطلوبة للانضمام للاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:44 م
وزير خارجية إيطاليا: صربيا تتمتع بالإمكانيات المطلوبة للانضمام للاتحاد الأوروبى وزير خارجية إيطاليا
كتبت: هناء أبو العز

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أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن اعتقاده بأن التقدم المحرز في المفاوضات مع صربيا بشأن قضية جدول الأعمال الأخضر المهمة، يُعتبر دليلًا على أن بلجراد لديها كل الإمكانيات للتقدم في طريقها نحو الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
 
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات دي مايو جاءت على خلفية فتح الاتحاد الأوروبي وصربيا مجموعة من جلسات التفاوض حول ما يسمى "البند الأخضر" أو أجندة بلجراد المخصصة للجهود المستدامة الهادفة الحفاظ على البيئة.
 
ونقلت وزارة الخارجية الإيطالية، عن دي مايو تأكيده على أن صربيا يمكنها الاعتماد على الدعم المستمر من دولة صديقة مثل إيطاليا، التي لا تزال من ضمن أولوياتها انضمام بلدان غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، مما يعطي زخمًا جديدًا لمسار التوسع.
 
وتم فتح التفاوض مع صربيا بخصوص "البند الأخضر" بعد تأييد جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة، ويتضمن مناقشات تتضمن النقل والطاقة والشبكات العابرة لأوروبا والبيئة وتغير المناخ.

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