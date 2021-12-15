اليوم السابع
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وزير الكهرباء: مستعدون لتقديم كامل الدعم فى المجالات التى يحتاجها الجانب اليمنى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:39 م
وزير الكهرباء: مستعدون لتقديم كامل الدعم فى المجالات التى يحتاجها الجانب اليمنى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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استقبل اليوم، الأربعاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أنور محمد كلشان وزير الكهرباء والطاقة اليمنى على رأس وفد رفيع المستوي، وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليمن الشقيقة.
 
وأكد شاكر فى بيان له، على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع جمهورية اليمن، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية. 
 
وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.
 
وأكد  شاكر استعداد القطاع التام لتقديم كافة المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التى يحتاجها الجانب اليمنى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، وبرامج التدريب المختلفة للكوادر اليمنية كما أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء اليمنى بالاضافة الي دعم التشريعات والتنظيمات المختلفة في مجالات الكهرباءالطاقة المتجددة.
 
وأشاد الدكتور انور محمد كلشان وزير الكهرباء والطاقة اليمنى بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها معرباً عن سعى بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر والإستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة فى إعمار اليمن وخاصة فى مجال البنية التحتية والكهرباء حيث تواجه اليمن حاليا تحديات كبيرة يتم العمل علي تخطيها.
 
كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.
 
وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتعرف على إحتياجات الجانب اليمنى والإستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير منظومة الكهرباء بدولة اليمن الشقيق. وتحديث مذكرة التفاهم التي قد تم توقيعها من قبل بين الجانبين المصري واليمني في مجالات الطاقة المختلفة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء اليمنى ​

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