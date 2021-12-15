اليوم السابع
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وزير الطيران يتفقد مستشفى مصر للطيران ويفتتح أعمال تطوير معامل التحاليل المركزية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:28 م
وزير الطيران يتفقد مستشفى مصر للطيران ويفتتح أعمال تطوير معامل التحاليل المركزية جابن من جولة وزير الطيران
كتب أحمد مصطفى

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تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم الأربعاء، مستشفى مصر للطيران، رافقه خلالها الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، وكان فى استقبالهما الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، والدكتور أيمن وهدان رئيس القطاع الطبي بالمستشفى.
 
وخلال الزيارة تفقد وزير الطيران الأقسام الطبية المختلفة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدنى، والتقى عدد من الأطباء بالتخصصات المختلفة، وأطقم التمريض والإداريين.
 
كما تابع الوزير الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة توافر كافة التدابير اللازمة لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والخدمات للحفاظ على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى.
 
وخلال الزيارة افتتح أعمال تطوير معامل التحاليل المركزية بمستشفى مصرللطيران حيث تم بدء تشغيل أحدث أجهزة التحاليل الطبية على مستوى العالم ( Atellica Solution )  ،وهو جهاز يعمل بنظـام Full Automation  ،والذيي ضمن السرعة والدقة لنتائج التحاليل الطبية وسلامة العاملين، كما تم إنشاء موقع إلكتروني لإتاحة استلام نتائج التحاليل الطبية ،واستحداث نظام اليكتروني للمعام لوالتي تقوم بإجراء تحاليل الكيمياء الاكلينيكية ( تحاليل انزيمات القلب ووظائف الكلى والكبد وتحليل الفيروسات والمناعة ودلائل الاورام وتحاليل أمراض الدم ، الميكروبيولوجي وتحاليل المواد المخدرة والأدوية بالأضافة إلى تحاليل 19 pcr Covid والفيروسات الكبدية،وتحاليل الأنسجة والاورام كما أنه يتم حاليا استقدام أحدث جهاز للصبغات المناعية الذي يعمل على زيادة الدقة التشخيصية النوعية للأورام .
 
كما تم توفير خدمة عمل تحلیل 19 Pcr Covid شاملة Q R Code بالمستشفى وكذلك توفيرخدمة التحليل السريع لفيروس كورونا شاملة Q R Code بصاله السفر للمسافرين.
 
وفى نهاية الجولة، أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن شكره لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى على تعاملهم المشرف مع جائحة كورونا ووقوفهم كحائط صد فى التعامل مع الأزمة.
 
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وزارة الطيران

جولة تفقدية

وزير الطيران

مستشفى مصر للطيران

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