اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية..

وزير البترول: مصر تعمل حالياً على وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:41 ص
وزير البترول: مصر تعمل حالياً على وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين وزارة البترول
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كينتارو هوسومى رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل التعاون فى مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية .

وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول يعمل حالياً على تحديد افضل الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات لالتقاط وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق، ويقوم بدراسة عدة مبادرات لعرضها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام المقبل.

وأضاف وزير البترول أن مصر تعمل حالياً على وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن قطاع البترول بدوره يبحث مع الشركات العالمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها شركة ميتسوبيشي اليابانية التى تمتلك تكنولوجيات متقدمة وحلول متطورة فى هذه المجالات.

ومن جانبه استعرض رئيس ميتسوبيشى المشروعات التى تم الانتهاء منها والمشروعات الجارى تنفيذها فى مجالات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين والتقاط وتخزين الكربون فى عدد من دول العالم منها الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والمانيا وايطاليا واستراليا وغيرها من الدول، مشيراً إلى أن مصر لديها فرص واعدة لتطبيق هذه المشروعات لتصبح سوقاً كبيراً فى هذا المجال بالمنطقة، مشيراً إلى رغبة ميتسوبيشى فى المشاركة فى القمة العالمية للمناخ التى تستضيفها مصر العام المقبل فى ضوء التوجة العالمى للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، مشيداً بجهود الدولة المصرية فى هذه المجالات .

حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وأسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى والدكتور سمير القراعيش نائب رئيس شركة ايجاس المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء.


البترول

الغاز

الطاقة

مشروعات البترول

انتاج البترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير البترول: 2 مليار جنيه قيمة مساهمات القطاع فى المشاركة والتنمية المجتمعية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:01 م

البترول: نحرص على تنفيذ سياسات داعمة لتحفيز الشركات العالمية لضخ الاستثمارات

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:23 ص

كل ما تريد معرفته عن عقدي تمويل مشروعات البرنامج الرئاسى لتحويل السيارات للغاز

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 07:30 م

توقيع عقدين لتمويل مشروعات البرنامج الرئاسى لتحويل السيارات للغاز بـ200 مليون جنيه

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 10:04 ص

قطاع البترول يحصد جائزة أفضل مشروع بالشرق الأوسط

السبت، 11 ديسمبر 2021 12:49 م

البترول: استعراض تحول مصر لمركز إقليمى للغاز مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى

السبت، 11 ديسمبر 2021 09:23 ص

وزير البترول يبحث مع نواب الكونجرس التنسيق المصرى الأمريكى فى منتدى غاز المتوسط

السبت، 11 ديسمبر 2021 09:08 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة