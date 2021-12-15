وزير البترول: مصر تعمل حالياً على وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين

كتبت - مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كينتارو هوسومى رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل التعاون فى مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية .

وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول يعمل حالياً على تحديد افضل الفرص المتاحة لتنفيذ مشروعات لالتقاط وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق، ويقوم بدراسة عدة مبادرات لعرضها خلال القمة العالمية للمناخ COP27 التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام المقبل.

وأضاف وزير البترول أن مصر تعمل حالياً على وضع استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين بالشراكة مع كافة الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن قطاع البترول بدوره يبحث مع الشركات العالمية التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها شركة ميتسوبيشي اليابانية التى تمتلك تكنولوجيات متقدمة وحلول متطورة فى هذه المجالات.

ومن جانبه استعرض رئيس ميتسوبيشى المشروعات التى تم الانتهاء منها والمشروعات الجارى تنفيذها فى مجالات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين والتقاط وتخزين الكربون فى عدد من دول العالم منها الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والمانيا وايطاليا واستراليا وغيرها من الدول، مشيراً إلى أن مصر لديها فرص واعدة لتطبيق هذه المشروعات لتصبح سوقاً كبيراً فى هذا المجال بالمنطقة، مشيراً إلى رغبة ميتسوبيشى فى المشاركة فى القمة العالمية للمناخ التى تستضيفها مصر العام المقبل فى ضوء التوجة العالمى للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، مشيداً بجهود الدولة المصرية فى هذه المجالات .

حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وأسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى والدكتور سمير القراعيش نائب رئيس شركة ايجاس المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء.