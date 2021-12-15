اليوم السابع
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وزير الإسكان: ضخ مياه الشرب بعمارات مشروع زهور مايو كبديل لمنطقة "الزرايب العشوائية سابقاً"

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:48 ص
وزير الإسكان: ضخ مياه الشرب بعمارات مشروع زهور مايو كبديل لمنطقة "الزرايب العشوائية سابقاً" الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم ضخ مياه الشرب للعمارات بمشروع "زهور مايو" والبالغ عددها 42 عمارة تضم  1008 وحدات سكنية بمسـاحة 90 م2 للوحدة، بعد إجراء تجربة شبكات المياه الخاصة بجميع العمارات تمهيداً لتسكين الوحدات، مشيراً إلى أن المشروع  يتم تنفيذه كبديل لسكان منطقة "الزرايب العشوائية سابقاً"، وأن الأعمال تتم بالمشروع على أكمل وجه

وفي ذات السياق، أفاد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، ووزارة التضامن الاجتماعي، حتى يتم التسليم لكافة الوحدات في الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة  إلى أن مشروع  زهور مايو يتم تنفيذه على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري بالمدينة، ويضم ( وحدات سكنية – حظائر نموذجية – محطات تجميع - مخازن) بتكلفة تقدر بنحو 550 مليون جنيه، وذلك ضمن الخُطة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير المناطق العشوائية، بجانب المشروعات الخدمية، وهى: مدرسـة، ومركز طبي، وحضانة، وسوق تجارية، ومساحات خضـراء، وغير ذلك، والمشروع يُعد مجتمعاً عمرانياً متكاملاً لتوفير الحياة المتكاملة.


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