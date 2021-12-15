وزيرة التجارة: حريصون على تطوير منظومة المعارض لوضع مصر على الخريطة العالمية

كتب – إسلام سعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير منظومة المعارض لوضع مصر على خريطة المعارض العالمية وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض الدولية، مشيرةً إلى أن السوق المصرى يمثل محوراً رئيسياً لنفاذ الصادرات العالمية لأسواق منطقة الشرق الأوسط ودول قارة إفريقيا.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع ولفرام دينير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة معارض دوسلدورف الألمانية والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المستقبلى بين الجانبين والإستفادة من الخبرات الكبيرة لدولة ألمانيا فى مجال إقامة المعارض لتطوير قطاع المعارض فى مصر، حضر اللقاء يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله والسيدة مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وأشارت الوزيرة إلى إهتمام الوزارة بتعزيز التعاون المشترك مع هيئة معارض دوسلدورف الألمانية وذلك بإعتبارها أحد أهم الكيانات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، مشيرةً إلى إمكانية إستفادة الهيئة من المقومات والإمكانات التى يمتلكها السوق المصرى فى تنظيم المزيد من الفعاليات التجارية فى مختلف القطاعات الإنتاجية خاصة وأن الفعاليات المقامة فى مصر تحظى بإهتمام عدد كبير من الدول وبصفة خاصة دول القارة الإفريقية .

وأشارت جامع إلى أهمية وضع إطار رسمي للتعاون بين الحكومة المصرية وهيئة معارض دوسلدورف الألمانية من خلال توقيع إتفاق تعاون بين الجانبين يرتكز على خطة المعارض السنوية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة ومن جانبه اشار لفرام دينير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة معارض دوسلدورف الألمانية إلى التوجه الحالى للهيئة نحو السوق المصرى بإعتباره نافذة رئيسية للهيئة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في تنظيم معارض فوود افريكا وباك بروسيس فى مصر يعكس إهتمامها بالسوق المصرى الواعد فى قطاع المعارض الدولية وأشاد دينير بالتنظيم المتميز والتجهيزات الكبيرة لمعرض "فوود أفريكا" وكذا التواجد الكبير للأجنحة العالمية والشركات العارضة وبعثات المشتريين، مشيراً إلى أن الهيئة لديها علاقات تعاون مع دول جنوب شرق آسيا وروسيا والصين وتسعى لتوسيع نطاق التعاو المشترك مع مصر بإعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة شمال إفريقيا .

ولفت الى امكانية تنفيذ مبادرة "الغذاء الآمن" التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مصر وتستهدف مساعدة الدول النامية على إنتاج وتعبئة وتخزين منتجات زراعية آمنة وبنسب فاقد أقل، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من منصات التسويق الإلكترونية الخاصة بهيئة معارض دوسلدورف الالمانية فى تعزيز التعاون التجارى المشترك بين دوائر الأعمال بمنطقة الشرق الاوسط.

ورحب رئيس هيئة معارض دوسلدورف بفكرة توقيع إتفاق تعاون بين الهيئة الألمانية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وذلك بهدف وضع خارطة طريق مستقبلية للتعاون بين الجانبين، مشيراً إلى إستعداد الهيئة لنقل خبراتها فى مجال المعارض وكذا سبل نشر ثقافة المعارض التجارية للجانب المصرى